На Житомирщині впроваджується понад 80 інвестпроектів – ОДА

У Житомирській області у різних галузях економіки на даний момент впроваджується понад 80 різноманітних інвестиційних проектів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва.

Як зазначається у повідомленні, окрім цього, Житомирщина має 8 перспективних і цікавих для бізнесу проектів на 2017-2018 рік.

Найбільш цікавий інвестиційний проект, який приноситиме прибуток області та нові робочі місця – це завод із виробництва біоетанолу у селі Почуйки Попільнянського району.

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«Його будівництво розпочалося у 2014 році та у планах – завершення у 2018-му. Завод будується за найновітнішими технологіями з дотриманням на найвищому рівні усіх екологічних норм на базі вже існуючого насіннєвого заводу. Завод надаватиме 200-300 робочих місць із заробітною платою в декілька разів більшою за мінімальну, соціальні гарантії та медичне страхування», - зазначають в облдержадміністрації.

Там також повідомляють, що підприємство із виробництва біоетанолу має на меті використання новітніх біоферментаційних технологій із переробки зерна кукурудзи. Його будує австрійська компанія, назву якої в ОДА не уточнюють.

Крім цього, будівництво цього заводу передбачає розвиток інфраструктури села – нову дорогу від села Почуйки до селища Ставище, нову амбулаторію.

«Підприємство високотехнологічне та безвідходне. На першому етапі заплановано створення 100 робочих місць. Крім цього, на підприємстві буде встановлена сонячна електростанція. В економіку області буде залучено близько 135 млн євро. Проектна потужність заводу – переробка 285 тис. тонн зерна кукурудзи та отримання готової продукції в обсязі 300 тис. тонн біоетанолу на рік», - зазначають в облдержадміністрації.