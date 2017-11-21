Мінфін не планує збільшувати дефіцит держбюджету-2018

Міністерство фінансів не планує при підготовці проекту державного бюджету України на 2018 рік до другого читання у Верховній Раді збільшувати дефіцит, який за чинним проекту становить 2,4% ВВП.

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Про це повідомив заступник директора департаменту Міністерства фінансів Михайло Босак в ході лекції "БюджетРго".

Представник Мінфіну зазначив, що дефіцит держбюджету і за попереднім, і за прийнятим парламентом в першому читанні проекту становить 2,4% ВВП. "Ми його не змінюємо, і згідно з бюджетним висновку також не передбачається його збільшення", - сказав Босак.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 листопада прийняла за основу проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП, з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції 11%.

За результатами аналізу понад 2 тисяч поправок депутатів, профільний комітет запропонував парламенту збільшити видатки по ряду програм і компенсувати збільшенням перераховується Національним банком прибутку на 1,725 мільярда гривень і надходжень по ряду податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб і ренту за користування надрами для видобування природного газу.

Повний текст держбюджету-2018 з поправками поки не оприлюднено, проте Міністерство фінансів обіцяє підготувати проект до другого читання до кінця листопада.