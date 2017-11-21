Проект держбюджету-2018 відповідає вимогам МВФ – Мінфін

Параметри розробленого урядом та прийнятого Верховною Радою в першому читанні проекту державного бюджету України на 2018 рік відповідають вимогам програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив заступник директора департаменту Міністерства фінансів Михайло Босак в ході лекції "БюджетРго".

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"Ми з ними зустрічалися, показники промовляли. Норми всі, які були прописані в меморандумі, технічні, ми витримали", - сказав Босак, коментуючи заяву МВФ за підсумками роботи групи фахівців Фонду в Києві в період з 9 по 17 листопада про те, що обговорення проекту з українською владою продовжиться.

За словами представника Мінфіну, у Фонду були питання до проекту, хоча закладений в бюджеті макропрогноз уряду узгоджується з прогнозом Національного банку, а також прогнозами самого МВФ і Світового банку.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд, фахівці якого працювали в Києві з 9 по 17 листопада, заявив, що продовжить обговорення з українською владою проекту держбюджету України на 2018 рік, щоб забезпечити передбачений програмою з Фондом показник дефіциту до 2,5% ВВП.

Верховна Рада 14 листопада прийняла за основу проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП, з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.

Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції 11%.

Повний текст держбюджету-2018 з поправками поки не оприлюднено, проте Міністерство фінансів обіцяє підготувати проект до другого читання до кінця листопада.

МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів в березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.