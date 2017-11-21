НБУ опустив офіційну гривню до долара, але зміцнив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2649,2211 (21 листопада – 2647,7080)

100 EUR – 3104,3573 (21 листопада – 3119,2648)

10 RUR – 4,4554 (21 листопада – 4,466)

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Як повідомляє УНІАН, 21 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,53/26,55 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,14/31,16 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4922 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 602 угоди на суму 371,20 мільйона доларів.