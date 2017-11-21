Затверджено показник середньої зарплати для розрахунку пенсій за вересень

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої зарплати за вересень 2017 року на одну застраховану особу у сумі 6454 гривні 14 копійок, який буде застосовуватися при призначенні виплат виходять на пенсію громадянам, повідомила прес-служба фонду.

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"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу у сумі 6454 гривні 14 копійок. Він буде застосовуватись при визначенні коефіцієнту заробітної плати за вересень 2017 при призначенні пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, показник середньої зарплати за серпень 2017 року на одну застраховану особу було затверджено у розмірі 6028 гривень 81 копійки.