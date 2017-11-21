"Нафтогаз" сплатив до держбюджету майже 95 мільярдів податків

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" за 10 місяців 2017 року сплатив 94,6 мільярда гривень податкових відрахувань до державного бюджету. Про це на сторінці у соцмережі Facebook повідомляє прес-служба держхолдингу.

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"Це десь 15% загальних доходів бюджету за 10 місяців 2017 року", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" за 9 місяців 2017 року збільшив на 20% чистий прибуток - до 30,6 мільярда гривень. За підсумками 9 місяців компанія цього року сплатила до державного бюджету 91,5 мільярда гривень податків та дивідендів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.