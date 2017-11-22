Нацбанк посилив вимоги до прийому готівки для подальшого переказу

Національний банк України зобов'язав небанківські фінансові установи і комерційних агентів банків відкривати окремі банківські рахунки для здійснення операцій з прийому готівки для подальшого переказу.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №116, яке набирає чинності з 22 листопада, небанківські фінустанови і агенти банків зобов'язані зараховувати на цей рахунок (рахунки) за готівку в гривнях, прийняті для подальшого перекладу.

За оцінками НБУ, прийняте рішення дозволить забезпечити прозорість таких операцій і уникнути ризиків використання прийнятої готівки в тіньових схемах.

Регулятор зазначив, що такий порядок узгоджений з положеннями Директиви Європейського Союзу 2015/2366 в частині зберігання коштів, отриманих від користувачів платіжних послуг, на окремих рахунках в банках.

Також повідомляється, що постановою №117, чинним з 22 листопада, Нацбанк вніс необхідні зміни в План рахунків бухгалтерського обліку банків та інструкцію про його застосування.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошових переказів в Україну з використанням систем переказу коштів у січні-вересні 2017 року становить 1,747 мільярда доларів, що у 8 разів перевищує обсяг переказів з країни за цей період в обсязі 207 мільйонів доларів.