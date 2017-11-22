Не її день: гривня поступилася долару майже 20 копійками

У середу, 22 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,70/26,72 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,37/31,39 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 14:00 встановився на рівні 26,6730 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 496 угод на суму 317,22 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,53/26,55 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,14/31,16 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.