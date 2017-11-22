"Єдине вікно" на митницях стане обов'язковим з лютого 2018 року

Кабінет міністрів України затвердив рішення про введення з 1 лютого 2018 року обов'язкового використання на українських митницях інформаційної системи «єдине вікно».

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, з посиланням на відповідне рішення уряду на засіданні 22 листопада.

Міністерство відзначило, що після введення на українських митницях «єдиного вікна» з 1 серпня 2016 року Мінфін здійснював постійний контроль за його функціонуванням і поступово збільшував можливості для бізнесу скористатися цією спрощеною системою митного оформлення.

«Обов'язкове застосування порядку інформаційного обміну за принципом «єдиного вікна» з 1 лютого 2018 року поставить в рівні умови бізнес, який користується і не користується системою, забезпечить проведення державного контролю не «на папері», а насправді. Це дозволить оцінити роботу всіх задіяних у процесі державних органів і митниці в частині часу виконання відповідних формальностей», - зазначив Мінфін.

Як повідомляв УНІАН, кількість оформлених митних накладних за принципом "єдине вікно" у вересні 2017 року зросло до 250 тис. із 6 тис. у вересні 2016 року.

З 1 серпня 2016 року на пунктах митного контролю запрацювала автоматизована система «Єдине вікно», мета якої прискорити оформлення експортно-імпортних операцій. Це - один із елементів реформування митниці. Система є повністю автоматизованою, дозволяє подавати документи один раз до «єдиного вікна» і мінімізує контакти з держслужбовцями.