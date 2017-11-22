Аудитори виявили порушень під час проведення тендерів на 28 мільярдів

Державна аудиторська служба України за 10 місяців цього року провела моніторинг понад 2,5 тис. тендерних процедур на загальну суму 38,6 млрд грн і виявила порушення на 27,9 млрд грн.

Читайте такожЕкономія бюджетних грошей завдяки Prozorro досягла майже 33 мільярдів

Про це повідомила голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова в ефірі програми "Тендерна Україна" на телеканалі "Еспресо".

"Моніторинг, який було нами проведено впродовж 10 місяців 2017 року, дав нам сьогодні можливість проаналізувати процедури на 38,6 млрд грн. При цьому встановили, що з цього обсягу (більш як 2500 процедур) майже половина процедур проведено з порушеннями законодавства. Відповідно, на 27,9 млрд грн - дійсно були порушення законодавства закупівель", - сказала вона.

Крім того, за словами Гаврилової, аудитори в січні-жовтні провели 877 контрольних заходів, під час яких були встановлені порушення при здійсненні державних закупівель на загальну суму 8,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна аудиторська служба в 2016 році виявила порушення в процедурах державних закупівель на загальну суму 32,4 млрд грн.