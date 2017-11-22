Нацбанк спростив валютні розрахунки бізнесу за імпорт товарів

Національний банк України спростив валютні розрахунки бізнесу за імпорт товарів, скасувавши свою вимогу про обов'язкове використання акредитивної форми розрахунків в разі попередньої оплати в іноземній валюті за імпорт товарів, загальна вартість яких перевищує 5 млн дол. США.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №118, яке набирає чинності з 23 листопада, тепер авансові розрахунки в таких випадках можна буде здійснювати без використання акредитивів.

За оцінками регулятора, нова спрощена процедура авансових платежів за зовнішньоекономічними договорами сприятиме подальшому пожвавленню зовнішньої торгівлі, але при цьому не створить додаткового тиску на валютний ринок.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оприлюднив для громадського обговорення пропозиції щодо законодавчих змін, необхідних для впровадження ліберальної моделі валютного регулювання в країні, які після обговорення буде передано на розгляд Національної ради реформ.

За інформацією регулятора, ряд кроків з лібералізації валютного регулювання можливий одразу після набуття чинності нового Закону «Про валюту», однак повна лібералізація можлива лише після впровадження в Україні ефективного податкового законодавства.

На сьогодні на ринку продовжує діяти ряд обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів і одноденний ліміт покупки готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тис. грн на день.