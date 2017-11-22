В Україні запустили перший мобільний банк без відділень

Екс-топ-менеджери «ПриватБанку», які звільнилися з фінустанови після її націоналізації і створили ІТ-компанію, оголосили про повноцінний запуск першого в Україні мобільного банку без відділень.

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«Нарешті, ми запустили monobank! Повноцінно запустили! Це означає, що ви можете прямо зараз встановити на свій смартфон наш чарівний додаток», - написав один із засновників проекту, в минулому ІТ-директор «ПриватБанку» Дмитро Дубілет на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, щоб стати клієнтом monobank, потрібно лише сфотографувати паспорт і ідентифікаційний номер, після чого представник компанії доставить карту за вказаною адресою.

При цьому, як зазначив Дубілет, оформлення, обслуговування і доставка картки здійснюються безкоштовно, так само, як і всі платежі по цій картці.

Крім того, картка передбачає кредитний ліміт на суму до 100 тис. грн, кешбеки до 20% від суми покупки, а в надалі з'явиться можливість купити товар у розстрочку в будь-якому магазині в будь-якій точці світу в межах до 100 тис. грн.

«Ми лише на самому початку шляху і регулярно випускатимемо нові сервіси і продукти. На першій стадії у нас очікується ажіотаж. Зазвичай перевірка документів при реєстрації займає кілька хвилин, але зараз через черги цей процес може затягнутися. Сподіваємося на ваше розуміння», - додав Дубілет.

Як повідомляв УНІАН, екс-топ-менеджери «ПриватБанку» в січні заснували ІТ-компанію Fintech Band. Крім Дмитра Дубілета, в проекті взяв участь Олег Горохівський, в минулому перший заступник голови правління «ПриватБанку», і Михайло Рогальський – екс-керівник бізнесу «Платежі та перекази» цього банку.