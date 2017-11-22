Долар і євро знову дорожчають: Нацбанк значно опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2664.7562 (22 листопада – 2649.2211)

100 EUR – 3130.8221 (22 листопада – 3104.3573)

10 RUR – 4.5161 (22 листопада – 4.4554)

У середу, 22 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,73 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,45/31,47 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,6476 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 688 угод на суму 594,56 млн дол.