У Кабміні підрахували, на скільки зарплата жінок в Україні нижча, ніж у чоловіків

Середньомісячна заробітна плата жінок в Україні за перше півріччя поточного року становила всього 80% середньомісячної зарплати чоловіків.

Читайте такожУ Кабміні похвалилися: кількість українців із зарплатою менше 3200 гривень скоротилася вдвічі - до 20%

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко на першому українському Жіночому конгресі, повідомила прес-служба Розенка на сторінці в Facebook.

«На сьогоднішній день перше півріччя 2017 показало нам, що середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% середньомісячної зарплати чоловіків. Безумовно, ми бачимо певне поліпшення ситуації порівняно з попередніми роками, коли цей відсоток становив 70 і менше, але очевидно, що нам є над чим працювати», - процитувала прес-служба віце-прем'єра.

Згідно з повідомленням, він пов'язує невеликий підйом рівня середньої заробітної плати жінок із зростанням мінімальної зарплати до 3200 грн.

"Але очевидно, що цього недостатньо, адже ми чудово розуміємо, що питання оплати праці дуже тісно пов'язане із соціальним захистом сім'ї, у тому числі з майбутнім пенсійним забезпеченням жінок", - додав він.

Розенко підкреслив, що Кабінет міністрів України і надалі буде працювати над забезпеченням гідних умов праці, рівності прав і рівня заробітної плати для жінок і чоловіків.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні в 1-му півріччі 2017 року середньомісячна заробітна плата чоловіків перевищила заробітну плату жінок на 26,6%.

За перше півріччя середньомісячна зарплата штатного працівника-чоловіка в Україні становила 7779 грн, тоді як середньомісячна зарплата штатного працівника-жінки становила 6243 грн.