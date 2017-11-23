Боротьба з контрабандою: Фіскальна служба розробила портативний касовий апарат
Голова ДФС також повідомив, що урядом розглядається ідея придбання касових апаратів за рахунок сплачених податків, що автоматично знімає питання фінансового навантаження.
Фахівці Державної фіскальної служби розробили модель портативного пристрою, який сумісний з ноутбуком, смартфоном або іншим гаджетом і може використовуватися в якості реєстратора розрахункових операцій (РРО), достатньо лише встановити програми і підключення до інтернету.
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Про це йдеться в повідомленні на сайті ДФС з посиланням на в. о. голови служби Мирослава Продана.
«Пристрій буде коштувати близько 700 гривень і не потребує додаткового обслуговування. Одного разу придбав - і всі твої операції автоматично потрапляють в наш єдиний реєстр операцій», - зазначив Продан.
Голова ДФС також повідомив, що урядом розглядається ідея придбання касових апаратів за рахунок сплачених податків, що автоматично знімає питання фінансового навантаження.
За його словами, реєстратори розрахункових операцій - це єдиний механізм з наведення порядку в системі державних фінансів.
«Без касових апаратів ми ніколи не переможемо контрабанду... Поки в Україні можна продати цей товар за готівку без контролю, до тих пір і буде стояти питання контрабанди. Якщо ніхто не буде купувати цей товар без супутніх документів, не буде і попиту», - сказав Продан.
Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширилася на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширилася також на підприємців - платників єдиного податку другої групи, якщо їх обіги перевищують 1 млн грн.
З 8 травня 2017 року користуватися касовими апаратами зобов'язані всі продавці побутової техніки, комп'ютерів, смартфонів та іншої електроніки, незалежно від їх обігу або типу підприємства.