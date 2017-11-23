Боротьба з контрабандою: Фіскальна служба розробила портативний касовий апарат

Фахівці Державної фіскальної служби розробили модель портативного пристрою, який сумісний з ноутбуком, смартфоном або іншим гаджетом і може використовуватися в якості реєстратора розрахункових операцій (РРО), достатньо лише встановити програми і підключення до інтернету.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті ДФС з посиланням на в. о. голови служби Мирослава Продана.

«Пристрій буде коштувати близько 700 гривень і не потребує додаткового обслуговування. Одного разу придбав - і всі твої операції автоматично потрапляють в наш єдиний реєстр операцій», - зазначив Продан.

Голова ДФС також повідомив, що урядом розглядається ідея придбання касових апаратів за рахунок сплачених податків, що автоматично знімає питання фінансового навантаження.

За його словами, реєстратори розрахункових операцій - це єдиний механізм з наведення порядку в системі державних фінансів.

«Без касових апаратів ми ніколи не переможемо контрабанду... Поки в Україні можна продати цей товар за готівку без контролю, до тих пір і буде стояти питання контрабанди. Якщо ніхто не буде купувати цей товар без супутніх документів, не буде і попиту», - сказав Продан.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширилася на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширилася також на підприємців - платників єдиного податку другої групи, якщо їх обіги перевищують 1 млн грн.

З 8 травня 2017 року користуватися касовими апаратами зобов'язані всі продавці побутової техніки, комп'ютерів, смартфонів та іншої електроніки, незалежно від їх обігу або типу підприємства.