Вкладникам банків "Юнісон" та "Михайлівський" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав новий етап виплат вкладникам неплатоспроможних банків «Юнісон» та «Михайлівський», повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, вкладники банку "Михайлівський" можуть з 21 листопада 2017 року по 3 січня 2018 року звернутися за виплатами у відділення банку-агента фонду - «ПУМБ». Фонд також здійснює виплати коштів вкладникам банку «Юнісон» з 23 листопада за договорами, термін дії яких закінчився до 22 листопада 2017 року включно, а також продовжує виплати коштів вкладникам за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився, і за договорами банківського рахунку через відділення самого банку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про віднесення банку «Юнісон» до категорії неплатоспроможних 28 квітня 2016 року через непрозорість структури власності.

За інформацією НБУ, керівники банку «Юнісон» з середини 2015 року стверджували, що провели його викуп у попереднього власника, однак регулятор не погодив їх як власників істотної участі через невідповідність фінансового стану вимогам законодавства в частині підтвердження джерел походження коштів.

Акціонери банку «Юнісон» 5 травня 2016 року подали два позови до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати рішення НБУ про визнання банку проблемним та неплатоспроможним, рішення Фонду гарантування про введення в банк тимчасової адміністрації, а також рішення НБУ про заборону акціонерам банку «Юнісон» на придбання істотної участі.

Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» і «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

19 листопада минулого року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг», який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.