Великобританія залишила п'ятірку найбільших економік світу

Великобританія опустилася з 5-го на 6-те місце в рейтингу найбільших економік світу за версією МВФ. Її місце зайняла Франція, повідомляє RNS з посиланням на CNN.

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«Британія — шоста за величиною економіка світу», — заявив канцлер казначейства Великобританії Філіп Хеммонд.

За даними МВФ, перше місце за обсягом ВВП посідає США — $19,4 трлн. Друге і третє місця зайняли Китай ($11,9 трлн) і Японія ($4,9 трлн). За ними йдуть Німеччина ($3,7 трлн) та Франція ($2,575 трлн). Обсяг ВВП Британії становить $2,565 трлн.

Раніше Управління з бюджету Великобританії погіршило прогноз зростання ВВП країни на 2017 рік з 2% до 1,5%. Очікується, що в 2018 році показник сповільниться до 1,4%, в 2019 і 2020 роках — до 1,3%.