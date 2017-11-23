Експерти склали ТОП-15 банків в Україні

Експерти Dragon Capital і видання "Новое время" склали рейтинг найбільш надійних кредитних установ в Україні. Про це йдеться в новому випуску журналу "Новое время".

Учасники рейтингу — це установи з числа найбільших у країні, які мають відмінний фінансовий стан, прибутковість, підтримку з боку акціонерів і довіру вкладників. І якщо раптом Нацбанк вирішить організувати нову "велику чистку" на ринку, ці 15 установ її швидше за все переживуть, зберігши і себе, і гроші клієнтів.

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Коротке визначення надійного банку українською — найбільша установа, причому або державна, або така, що належить іноземному профільному власнику.

Основними критеріями оцінки були: достатність капіталу, ліквідність, довіра вкладників, підтримка акціонерів, прибутковість банку, якість активів і якісні показники.

Отже, Топ-15 банків в Україні виглядає наступним чином:

1. Райффайзен Банк Аваль

2. Креді Агріколь Банк

3. Сітібанк

4. Ощадбанк

5. Укрсиббанк

6. Прокредит Банк

7. ОТП Банк

8. Укрексім-банк

9. Кредобанк

10. ПУМБ

11. Укргазбанк

12. Альфа-банк

13. Приватбанк

14. Укрсоцбанк

15. Банк Південний

В Dragon Capital впевнені: безбоязно зберігати депозити можна в будь-якому банку зі списку топ-15. Але це не означає, що вдасться заробити на вкладі.

Сьогодні вітчизняні фінустанови не особливо потребують депозитів. Тому багато хто із них пропонують низьку ставку. І вкладник, наприклад, Укрсиббанку, піврічної гривневий депозит в якому має нульову прибутковість, просто отримує місце для зберігання своїх заощаджень.

Схожі умови, як правило, пропонують ті банки, які розташувалися на верхніх щаблях топ-15: вони воліють тримати ставку нижче рівня інфляції.

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А от максимально щедрі структури — вони всі опинилися в хвості рейтингу НВ — обіцяють за депозит 14-15 % річних. Значить, на вкладах з урахуванням інфляції можна заробити 2-3 % в рік, але і в цьому випадку прибутковість буде мінімальною.

Експерти запевняють, що епоха банківських катаклізмів нині вже позаду.

“Зараз у нас банківська система найнадійніша за останні 15 років, — говорить Сергій Фурса, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital. — Тому що з ринку прибрали структури, які не можуть жити нормально".

Детальніше про дані рейтингу можна прочитати в матеріалі "Хранителі грошей" нового випуску журналу "Новое время".