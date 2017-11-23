"Спіраль смерті": інфляція у Венесуелі перевищила 4000%

Інфляція у Венесуелі цього року досягла близько 4115%. Про це заявив професор університету Джона Хопкінса і фахівець з гіперінфляції Стів Ханке, повідомляє «Росбалт» з посиланням на CNN Money.

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«Економіка країни потрапила в „спіраль смерті“. Ситуація різко погіршилася за останні два тижні», — зауважив Ханке.

Венесуельська аналітична компанія Ecoanalitica оцінює інфляцію в жовтні приблизно в 1430% в річному вираженні.

Видання пише, що Венесуела швидко наближається до гуманітарної кризи на тлі економічної політики влади, що призвела до знецінення болівара — національної валюти. З початку 2017 року болівар втратив 96% вартості.

Криза у Венесуелі посилилася відтоді, як уряд країни протермінував ряд виплат за боргом. У даний час по всій країні відзначається нестача продуктів харчування і продовольства.