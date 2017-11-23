Долар і євро тягнуться вгору: гривня здає позиції на міжбанку

У четвер, 23 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,86/26,88 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 31,80/31,83 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,8646 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 236 угод на суму 106,72 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,71/26,73 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,45/31,47 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.