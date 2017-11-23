В Україні ще один банк вирішив самоліквідуватися

Акціонери "Кредит Оптима Банку" ухвалили рішення про припинення банком банківської діяльності зі збереженням юридичної особи.

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Відповідне рішення було прийнято на зборах акціонерів 13 листопада.

Згідно з протоколом зборів, причиною такого рішення стала відмова Національного банку проведення докапіталізації банку до необхідного рівня (200 мільйонів гривень) за спрощеною процедурою за підсумками перевірки джерела походження коштів.

Довідка УНІАН. "Кредит Оптима Банк" працює на ринку України з грудня 2006 року. Станом на 1 січня 2017 року акціонерами фінустанови були Олег Бойко (87,4%), Василь Бойко (6,3%) та Юлія Бойко (6,3%).