Нацбанк вже почав формувати свій кредитний реєстр

Національний банк України вже почав наповнення свого кредитного реєстру, законопроект про створення якої Верховна Рада прийняла в першому читанні 16 листопада. Про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ході виступу на відкритому засіданні Ради Нацбанку за участю банкірів та експертів.

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"Ми вже працюємо над його наповненням. Чекаємо другого читання та прийняття закону в цілому, щоб почати ділитися цією інформацією з банками", - сказала Рожкова, коментуючи прийнятий парламентом у першому читанні законопроект про кредитному реєстрі НБУ.

За її словами, для наповнення реєстру Нацбанк затвердив зміни до статистичної звітності банків.

Також Рожкова зазначила, що в цьому напрямку регулятор продовжує роботу з Верховною Радою, розраховуючи на швидке прийняття закону в цілому.

"Його прийняття суттєво підвищить можливість банків якісно оцінювати кредитний ризик на момент прийняття рішення про видачу кредиту", - пояснила заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 16 листопада прийняла за основу законопроект про створення і ведення кредитного реєстру Національного банку, що передбачає запуск централізованого кредитного реєстру, що акумулює інформацію про позичальників - фізичних осіб з великими кредитами і юридичних осіб.

Створення кредитної реєстру НБУ є зобов'язанням України в рамках меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і умовою отримання третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу, при цьому даний процес не передбачає ліквідацію приватних бюро кредитних історій, що функціонують у країні.

В кінці вересня Національний банк у рамках підготовки до запуску кредитного реєстру постановою №94 змінив форми статистичної звітності банків про кредитування. Банки повинні подавати до НБУ звітність за новою формою в тестовому режимі вже з 1 жовтня цього року.