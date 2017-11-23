В НБУ назвали перешкоди для відновлення кредитування в Україні

Повноцінного відновлення українськими банками кредитування перешкоджають неефективна судова система в країні і відсутність достатнього рівня захисту прав кредиторів.

Читайте такожУкраїнські банки очікують зростання кредитування

Про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час виступу на відкритому засіданні ради за участю банкірів та експертів, посилаючись на опитування банкірів.

"Неефективна судова система, відсутність достатнього рівня захисту прав кредиторів і є по суті основними недоліками, які стримують банки в активному відновлення кредитування", - сказала Рожкова.

При цьому вона зазначила, що за підсумками опитування в 2015 – початку 2016 року основними перешкодами в Україні для кредитування були військовий конфлікт, економічна та політична нестабільність, а також валютний та інфляційний ризики.

Рожкова підкреслила, що на сьогодні банківська система України достатньо капіталізована і має необхідної ресурсної базою.

Крім того, вона зазначила, що ставки за валютними депозитами знаходяться на історичному мінімумі, а за гривневими – на мінімумі за останні 6 років.

Також, за її словами, є позитивні очікування ринку, оскільки 76% банків очікують зростання корпоративних кредитів, 64% - зростання роздрібного кредитування.

При цьому заступник голови НБУ нагадала, що у Верховній Раді є ряд законопроектів, прийняття яких сприятиме пожвавленню кредитування, у тому числі №2460а - про зміни в Податковий кодекс, №3132д - про процедуру банкрутства, №4004д - про валютної іпотеки №6027д - про відновлення кредитування.

Довідка УНІАН. Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, у січні-вересні 2017 року зросли на 24,412 мільярда гривень, або на 1,9% – до 1,280 трильйона гривень станом на 1 жовтня 2017 року.

Частка "непрацюючих" кредитів в банківській системі на кінець вересня склала 56,4% загального обсягу виданих кредитів, при цьому найвищий показник неробочих кредитів в кредитному портфелі держбанків – на рівні 71,4%.