Кабмін має намір продати ліцензію на проведення лотерей декільком компаніям

Так, проект державного бюджету на 2018 рік передбачає надходження від ліцензування лотерей в розмірі 352,4 мільйона гривень. Пункт "Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" внесено в Додаток №1 до тексту законопроекту, опублікованого на сайті Верховної Ради. Згідно з проектом нових ліцензійних умов, ця цифра дорівнює платі за покупку двох ліцензій на організацію лотерей.

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Як повідомлялося, нові ліцензійні умови, розроблені Мінфіном, передбачають внесення операторами ринку плати за право вести діяльність по організації лотерей. Фіксована частина плати за ліцензію - 162 400 000 гривень (100 тисяч мінімальних прожиткових мінімумів). Також щорічні фіксовані платежі будуть стягуватися з пунктів розповсюдження лотерей. Таким чином, Кабмін має намір продати не менше двох ліцензій на організацію лотерей.

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів України Сергій Марченко повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню Апостроф про те, що наступного року будуть видані ліцензії, як мінімум, двох лотерейних операторів. За словами Марченко, проект нових ліцензійних умов був розроблений для детінізації ринку лотерей.

Реальний обсяг грального ринку оцінюється в 40 мільярдів. При цьому сумарний обсяг податкових відрахувань в 2016 році склав всього 300 мільйонів гривень.

Проект нових ліцензійних умов для українського ринку лотерей був відправлений Мінфіном на затвердження в Уряд Гройсмана у кінці травня 2017 року.

Проект нових ліцензійних умов не обмежує кількість учасників ринку. Таким чином, обсяг ліцензійних платежів в наступному році може перевищити заплановану Кабміном суму. Крім того, проект передбачає можливість отримання ліцензій лотерейних операторів державними компаніями. За оцінками ЗМІ, вихід держави на ринок лотерей здатний щорічно приносити кілька мільярдів гривень до держбюджету від продажу лотерейних квитків.

Український ринок лотерей працює без ліцензійних умов і без ліцензій з 2012 року. Дана ситуація стала можливою завдяки запущеної під час правління Януковича схемою. Так, в 2012 році був прийнятий закон про лотереї, який покладав на Мінфін зобов'язання розробити і затвердити нові ліцензійні умови. Проте в текст закону було внесено перехідні положення, які передбачають, що до затвердження Мінфіном нових ліцензійних умов оператори працюють за наявними у них ліцензіями. Незважаючи на те, що терміни дії ліцензій всіх лотерейних компаній минули в 2013 році, нові умови досі не затверджені.

Відсутністю ліцензійних умов користуються компанії М. С. Л та Патріот, які належать російським бізнесменам, близьким до Кремля. У 2015 році обидві компанії потрапили в список російських юридичних осіб, щодо яких РНБО ввів санкції. Однак вони досі продовжують організовувати лотереї в Україні. У разі затвердження Кабміном нових ліцензійних умов, які перебувають під дією санкцій компанії не зможуть отримати ліцензії, і їх діяльність на українському ринку лотерей буде припинена.

6 листопада партія Національний корпус провела акцію по блокуванню роботи лотерейного оператора М. С. Л. Активісти "Національного корпусу", більшість членів якого є ветеранами АТО, зажадали припинення роботи М. С. Л в Україні.