Бюджет Пенсійного фонду в 2018 році зросте на чверть – Рева

Бюджет Пенсійного фонду України в 2018 році зросте на 25% і складе 355 мільярдів гривень, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв'ю кореспонденту УНІАН.

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"Нам потрібно буде (в 2018 році – УНІАН) здійснювати приблизно 30 мільярдів гривень виплат щомісяця. Тобто, власні доходи Пенсійного фонду повинні становитиме близько 214 мільярдів. Дотації з держбюджету залишаються незмінними - 141,5 мільярда гривень. Загальна цифра - 355 мільярдів гривень", - повідомив Рева.

Він додав, що в цьому році доходи Пенсійного фонду зросли на 37%, а до кінця року в ПФУ буде ще приблизно 15 мільярдів гривень чистої економії.

"На цей рік ми планували бюджет Пенсійного фонду у розмірі 284 мільярда гривень, з них 141,5 мільярда - дотація з державного бюджету та 142,5 мільярда - власні надходження. З січня по вересень щомісяця ми витрачали по 22,5 мільярда гривень, тобто за дев'ять місяців витрачено 202,5 мільярда", - сказав міністр.

Він зазначив, що на жовтень-грудень піде 87 мільярдів гривень. Разом - 289 мільярдів гривень, сума вище, так як доходи були вищими від запланованих.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня поточного року Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону про пенсійну реформу. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, метою цього закону є уточнення положень щодо видатків, які здійснюються з Державного бюджету України, а також щодо покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

За даними ПФУ, наповнення бюджету Пенсійного фонду в січні - жовтні поточного року на 13,9%, або на 15,5 мільярда гривень перевищив план і склав 126,9 мільярда гривень.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, надходження до Пенсійного Фонду України від єдиного соціального внеску (ЄСВ) з початку цього року зросли на 40%, або на 34 мільярдів гривень, порівняно з відповідним періодом минулого року, і склали 130 мільярдів гривень.

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