Рева назвав терміни проведення аудиту Пенсійного фонду
Голова Мінсоцполітики повідомив, що аудит Пенсійного фонду буде проведено у першому півріччі 2018 року.
Зовнішній аудит Пенсійного фонду України буде проведено у першому півріччі 2018 року, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв'ю УНІАН.
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"Думаю, міжнародні аудитори будуть визначені за підсумками тендерів. Нехай вони нам покажуть майстер-клас, щоб не було жодних питань", - додав Рева.
Він повідомив, що Фонд в будь-якому випадку буде реформуватися. "Вже зараз і структуру міняємо, і систему бухгалтерської звітності, і чисельність штату, впроваджуються дуже цікаві перспективні програми. У будь-якому разі, нинішнє керівництво фонду налаштоване на реформи, щоб фонд став сучасною структурою", - зазначив міністр.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів має намір істотно покращити систему пенсійного забезпечення в країні шляхом реорганізації деяких територіальних органів Пенсійного фонду України.
Постановою Кабміну передбачено скорочення чисельності працівників - як в апараті Пенсійного фонду України, так і в територіальних органах фонду. Вивільнені кошти будуть спрямовані на виконання положень Закону України "Про державну службу".
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