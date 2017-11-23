Нацбанк знову ослабив офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2686,1440 (23 листопада – 2664,7562)

100 EUR – 3182,5434 (23 листопада – 3130,8221)

10 RUR – 4,5947 (23 листопада – 4,5161)

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Як повідомляв УНІАН, 23 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,85/26,87 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,81/31,83 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8614 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 418 угод на суму 217,82 мільйона доларів.