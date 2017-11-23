У Фонді гарантування назвали умову повернення грошей великим вкладникам "Дельта Банку"

Великі вкладники ліквідованого "Дельта Банку", вклади яких перевищують гарантовану суму відшкодування 200 тисяч гривень, зможуть повернути свої гроші в загальному обсязі на 8,8 мільярда гривень лише в разі звільнення активів банку з-під застави низки забезпечених кредиторів.

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Про це сказав у коментарі УНІАН заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик.

"Ці структури уклали договори застави з "Дельта Банком", щоб їх зобов'язання задовольнялися позачергово. Теоретично маючи активи, які покривають всю третю і четверту чергу кредиторів, у яких вкладники банку, на практиці ймовірність погашення зобов'язань перед цими вкладниками залежить від того, що буде з зобов'язаннями перед забезпеченими кредиторами", - пояснив представник фонду.

За його словами, при балансовій вартості активів "Дельта Банку" у 94,3 мільярда гривень їх ринкова вартість становить лише 27,4 мільярда. Але навіть при реалізації активів за такої вартості виручка покриє виплати вкладникам третьої черги (вже виплачені вклади в межах гарантованої суми 200 тисяч гривень на загальну суму 15,5 мільярда гривень) і четвертої черги (вклади "200+" на 8,8 мільярда гривень).

"Крім проблем судової та виконавчої систем, що перешкоджають реалізації цих активів, є ще одна специфіка "Дельта Банку": його кращі активи знаходяться в заставі за забезпеченими зобов'язаннями перед кредиторами, вимоги яких повинні погашатися поза черговості",- додав Оленчик.

Представник Фонду гарантування повідомив, що серед цих кредиторів "Ощадбанк" з вимогами на 1,7 мільярда гривень, Державна іпотечна установа (3,9 мільярда гривень) і низка кредиторів, що мають відношення до групи "Фокстрот" (5 мільярдів гривень).

При цьому Оленчик зазначив, що договори із забезпеченими кредиторами є нікчемними, але кредитори з цим не згодні, у зв'язку з чим йдуть тривалі судові процеси з "Ощадбанком", ДІУ, "Фокстротом".

"Суди проходять з перемінним успіхом, але в цілому, у нас є обґрунтовані сподівання, що якщо не з усіх 11 мільярдів, то хоча б зі значної частини цієї суми буде знято обтяження, і ми зможемо продати активи, щоб виплатити кошти вкладникам", - сказав представник Фонду гарантування.

Також він повідомив, що фонд працює у цьому напрямку спільно з об'єднанням великих вкладників "Дельта Банку", для яких абсолютно очевидно, що шанси повернути вклади нульові при наявності обтяження забезпечених кредиторів, навіть у разі ефективної продажу активів.

У фонді повідомили, що громадська організація "Союз вкладників "Дельта Банку" вже ініціювала судові розгляди з ще одним забезпеченим кредитором – Національним банком України, який має претензії на активи в розмірі 9 мільярдів гривень.

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Зокрема, голова організації Людмила Самковська пояснила, що об'єднання домагається в судах визнання недійсними укладених з Національним банком договорів застави майнових прав, вважаючи, що вони складені з порушенням закону.

"Лише за умови зняття обтяження з усіх активів, які на сьогодні знаходяться в заставі у забезпечених кредиторів, в першу чергу НБУ, шанси повернення частини коштів вкладникам "200+" стають реальними", - сказала Самковська.

Довідка УНІАН. "Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.

З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація, а з 8 жовтня 2015 року Фонд гарантування приступив до ліквідації фінустанови.