Економічне зростання України наступного року перевищить 3% - прем'єр

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що економічне зростання в країні в 2018 році перевищить закладені в проект державного бюджету 3%. Про це голова уряду заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Я глибоко переконаний, що нам наступного року вдасться досягти економічного зростання більше 3%", - сказав він.

За словами Гройсмана, прискорене економічне зростання дозволить не лише створити робочі місця і підвищити доходи українців, але й загалом стабілізувати ситуацію в країні.

"Це більше робочих місць для українців, більше зарплат, це, зрештою, стабілізація ситуації в країні", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що уряд має намір домогтися економічного зростання в 2018 році на рівні понад 5%.

Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, у 2019 році – на 3,5%.