Гройсман щодо справу проти голови Фонду держмайна: поки немає підстав для його звільнення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поки не бачить підстав для відсторонення виконуючого обов'язки голови Фонду державного майна Віталія Трубарова від займаної посади в зв'язку з оголошенням Генеральною прокуратурою підозри в причетності чиновника до незаконної приватизації будівлі Міністерства аграрної політики та продовольства в 2013 році.

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Про це глава уряду заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Я не бачу підстав сьогодні усувати його. Якщо у нього є підозра, то правоохоронні органи мають виконати свою роботу, провести розслідування і довести в суді його провину. Якщо його засудять - він не лише звільнений, а й нестиме відповідальність за злочин, якщо він його скоїв", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України підготувала підозру для оголошення в. о. голові Фонду державного майна України Віталію Трубарову і 23 листопада передала його з матеріалами кримінального провадження Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). За словами генерального прокурора Юрія Луценка, ГПУ розслідує кримінальну справу щодо незаконної приватизації частини будівлі Міністерства аграрної політики України, розташованого на вулиці Хрещатик, 24, в січні 2013 року. За інформацією генпрокурора, Трубаров, будучи на той момент керівником Київського відділення Фонду держмайна, підписав незаконний договір.

Кабмін призначив Віталія Трубарова виконуючим обов'язки голови Фонду державного майна 6 вересня 2017 року.