Кабмін накопичує резерви для підвищення пенсій військовим - Рева

Кабінет міністрів України накопичує резерви для підвищення пенсій військовослужбовцям і очікує прийняття відповідного закону до кінця 2017 року, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева в інтерв'ю кореспонденту УНІАН.

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"У нас є резерв для підвищення пенсій військовослужбовцям, над чим зараз і працюємо", - повідомив міністр, уточнивши, що коштів буде ще більше, якщо реформа про загальну пенсійне забезпечення буде давати результати – бізнес почне виходити з тіні.

При цьому Рева підкреслив, що закон вимагає ретельного опрацювання, і Міністерство соціальної політики зараз серйозно працює над цим.

"Я не буду лукавити, але в цій сфері потрібно наводити порядок і дуже суттєво. Головне, щоб умови пенсійного забезпечення для військових не були погіршені в порівнянні з тим, що є на сьогодні", - зазначив Рева.

Він зазначив, що цей законопроект повинен бути узгоджений з силовими відомствами, потім його має розглянути Рада національної безпеки і оборони.

"У такій справі, як підготовка пенсійної реформи військових, не повинно бути ніяких прорахунків. Це те питання, коли потрібно поспішати, не поспішаючи", - додав міністр соцполітики.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальну пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

В уряді обіцяли, що відразу після прийняття пенсійної реформи, почнеться розробка окремого законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Зазначалося, що проект буде поданий до Верховної Ради до 1 листопада. Однак, законопроект ще не готовий.

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