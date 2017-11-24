Росіянам не вистачає грошей на одяг та їжу - опитування

Рівень бідності в Росії після короткострокової паузи на початку 2017 року знову почав зростати практично по всім вразливим групам громадян, повідомляє Росбалт з посиланням на результати опитування, проведеного Вищою школою економіки (ВШЕ).

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"Так, у вересні 23% російських сімей оцінили своє матеріальне становище як "погане" або "дуже погане" - це на 3 відсоткових пункти більше, ніж у травні. Частка "хороших" відповідей знизилася з 17% до 15%", - повідомляє видання.

29% респондентів, тобто практично кожна третя сім'я, заявили, що можуть дозволити собі тільки продукти харчування, а купівля одягу викликає складності. 8% повідомили, що "грошей не вистачає навіть на їжу".

Найгірше йдуть справи в сільській місцевості, де 44% взяли участь в опитуванні заявили про нестачу грошей на базові товари та продовольство. Їх частка зросла на 4 процентних пункту в порівнянні з травнем.

Різко погіршилося становище багатодітних сімей (5 і більше осіб): в травні "вкрай бідних серед них було 34%, а у вересні — вже 40-43%.

В огляді ВШЕ також вказується, що більше 40% респондентів заявили про труднощі на ринку праці: в кожній п'ятій родині хоча б одна особа зіткнулася зі зниженням зарплати, або з затримкою її виплати. З 4% до 6% зросла частка тих, хто був змушений перейти на неповний робочий тиждень, з 6,5% до 9,5% стало більше втратили роботу у принципі.

При цьому кожна четверта сім'я повідомила, що через фінансові труднощі за останні три місяці не змогла оплатити житлово-комунальні послуги, 17% не змогли придбати ліки.

Серед пенсіонерів частка тих, хто скаржиться на фінансові труднощі, виросла за рік в 1,2 рази: у вересні 2017-го таких було 38%, а рік тому — 31%. "Найактуальнішою для незайнятих пенсіонерів проблемою залишається придбання ліків", - констатує ВШЕ. Про таких труднощах повідомили 25% опитаних.

Кількість тих, хто вважає, що економічна криза в Росії триває, зросла на 7 процентних пунктів порівняно з травнем і практично повернулася до рівнів річної давності - 77%.