"Ощадбанк" запустив мобільний додаток для платіжних карт Mastercard

Державний "Ощадбанк" спільно з компанією Google запустив для своїх клієнтів – держателів платіжних карток Mastercard додаток Android Pay, що дозволяє здійснювати безконтактні платежі з допомогою смартфона.

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"Листопад 2017 року. Android Pay для клієнтів "Ощадбанку" - це реальність", - заявив голова правління банку Андрій Пишний в ході презентації.

За його словами, тепер крім запущеного в цьому році програми "Ощад Pay", держателі карток смогуп оплачувати покупки за допомогою смартфона безконтактно за лічені секунди.

У свою чергу, генеральний директор Mastercard в Україні, Молдові, Грузії і країнах Центральної Азії Віра Платонова подякувала банк за швидкість впровадження проекту, називаючи її рекордною для європейських країн. "Думаю, що за 2-3 роки розрахунок смартфоном будь-якого типу буде якщо не основним, то другим способом розрахунку", - зазначила вона.

Присутній на презентації генеральний директор "Google Україна" Дмитро Шлемко зазначив, що такими проектами наша країна може пишатися. "Цей проект і далі буде розширюватися в Україні. І це не останній банк, який запускає цей сервіс", - анонсував представник Google.

Довідка УНІАН. Android Pay — розроблена компанією Google система електронних платежів з мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів і розумних годин), що працюють під операційною системою Android. Перший запуск відбувся у вересні 2015 року. За допомогою встановленої програми на смартфоні можна розплачуватися через POS-термінали, що підтримують безконтактну оплату. Сервіс доступний в 14 країнах: США, Великобританія, Сінгапур, Австралія, Гонконг, Польща, Нова Зеландія, Ірландія, Японія, Бельгія, Росія, Канада, Тайвань, Іспанія і з 1 листопада 2017 року в Україні.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.