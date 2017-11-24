Данилюк очікує найближчим часом відкриття проти нього кримінальної справи

Міністр фінансів Олександр Данилюк отримав негативну відповідь від Київського підрозділу Державної фіскальної служби на заперечення щодо податкової перевірки і чекає найближчим часом отримання податкового повідомлення-рішення, що є прямою підставою для відкриття кримінальної справи проти нього.

Читайте такожМіністр фінансів заявив, що ДФС відновила податкову перевірку стосовно нього

Про це йдеться в заяві Данилюка, поширеному Міністерством фінансів.

"Позавчора отримав негативну відповідь від Київської ДФС на мої заперечення щодо акту податкової перевірки. Це означає, що найближчим часом отримаю податкове повідомлення-рішення - прямий шлях до кримінальної справи і можливість для моїх опонентів зробити ще одну атаку і облити мене брудом, деякі вже встигли зробити фальстарт", - йдеться в заяві міністра.

На його думку, це сталося у відповідь на впровадження Мінфіном прозорого відшкодування ПДВ, блокування впровадження корупційної схеми ПДВ-облігацій, відмова збільшувати фінансування прокуратури, проведення реформи ГФС, активну позицію щодо ліквідації податкової міліції та створення Служби Фінансових розслідування, боротьбу з фіктивним ПДВ, зокрема, на території , за яку відповідає ДФС міста Києва.

Крім того, він зазначає, що за інформацією з самої Київської ДФС, рішення було нав'язано ззовні, зокрема, мало місце неправомірне втручання Генеральної прокуратури.

"Розуміючи, що стабільне Міністерство фінансів - це запорука фінансової стабільності країни, я намагався не робити резонансних кроків у відповідь на скоординовані дії, спрямовані на мою дискредитацію. Але всьому є межа. І моєму терпінню теж. Я не буду жертвувати своєю репутацією і спокоєм своєї сім'ї", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Печерський районний суд Києва доручив ДФС перевірити Данилюка на предмет можливого ухилення від сплати податків за період 1998-2016 років на підставі клопотання Генеральної прокуратури, проте на початку вересня ГПУ закрила цю справу.

На початку листопада ДФС відновила перевірку фінансових документів міністра фінансів Данилюка.

Крім того, на початку листопада стало відомо, що Генпрокуратура перевіряє можливу причетність міністра протягом 2010-2014 років до діяльності злочинної організації під керівництвом тодішнього президента України Віктора Януковича, призвела понад 18 мільярдів гривень збитків для держави.