Гривня знову наближається до 27 за долар

У п'ятницю, 24 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,90/26,92 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,92/31,94 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,9128 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 436 угод на суму 248,96 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,85/26,87 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,81/31,83 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8614 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 418 угод на суму 217,82 млн дол.