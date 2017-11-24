Фонд гарантування отримав від управління банками-банкрутами 900 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у жовтні отримав від управління активами ліквідованих банків 888,8 мільйонів гривень.

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Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі 567,6 мільйона гривень отримано від продажу активів ліквідованих банків, ще 309,6 мільйона гривень - від погашення кредитів позичальниками, 1,9 мільйона гривень - від погашення цінних паперів, 9,7 мільйона гривень - в якості орендної плати.

Також повідомляється, що в цілому за 10 місяців 2017 року фонд отримав від управління активами ліквідованих банків 7,733 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-вересні 2017 року отримав від управління активами ліквідованих банків 6,844 мільярда гривень.

У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень.