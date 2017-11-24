В "Ощадбанку" пояснили спроби шахрайства з картками своїх клієнтів

Спроби шахраїв скомпрометувати дані платіжних карт державного «Ощадбанку» пов'язані з високою часткою банку на ринку платіжних карток, а не з витоком даних про його клієнтів, повідомили журналістам представники керівництва банку.

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«У нас понад 6 млн активних карт. Ймовірність попадання на клієнта «Ощадбанку» випадковим дзвінком практично така ж, як наша частка ринку. Такі обдзвони трапляються і щодо клієнтів інших великих банків», - заявив голова правління банку Андрій Пишний.

У свою чергу заступник голови правління Антон Тютюн звернув увагу, що телефонні шахраї ще ніколи не називали закриті дані за картками, включаючи CVV код і пін-код, а намагаються їх з'ясувати у клієнта. «Наші стандарти інформаційної безпеки досить жорсткі. Ми проводимо сильний аудит і стежимо за безпекою своїх баз – ні одна строчка не була ніколи загублена», - зазначив він.

За словами Тютюна, зазвичай шахраї купують неофіційні бази даних з телефонами та особистими даними громадян, після чого роблять суцільний обдзвін з метою з'ясувати дані платіжних карт, користуючись недостатньою фінансовою грамотністю українців. «Ми працюємо зі своїми клієнтами і намагаємося пояснювати, що банк ніколи не дзвонить своєму клієнту з метою дізнатися реквізити карти, і тим більше CVV або пін-код. Це нонсенс», - додав він.

В якості прикладу, коли банк може зв'язатися з клієнтом, Тютюн розповів, що за нетипової для держателя картки транзакції - розрахунку карткою в Києві і через хвилину де-небудь у Гонконзі – банк заблокує таку операцію і зв'яжеться з клієнтом, щоб з'ясувати, чи це дійсно його операції за картою, або дії шахраїв.

Також представник «Ощадбанку» повідомив, що паралельно банк працює з правоохоронними органами, оперативно інформуючи їх про виявлені факти шахрайства. «Найчастіше це відбувається на територіях так званих ЛНР і ДНР. Звідти йдуть дзвінки. Ми працюємо з правоохоронцями, аби ці люди понесли заслужене покарання», - підкреслив Тютюн.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.