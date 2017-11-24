Російський суд стягнув $10 мільйонів з громадянина РФ на користь "Ощадбанку"

Московський міський суд (Російська Федерація) підтвердив стягнення на користь державного «Ощадбанку» 10 млн дол. США з російського громадянина Віктора Голінки - власника консервного заводу «Універ» і компанії «Виноградівський райагротехсервіс» у Закарпатській області України.

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Як повідомила прес-служба банку, одночасно цей громадянин є поручителем за кредитами зазначених компаній перед «Ощадбанком», розмір заборгованості за якими становить близько 300 млн грн.

«Рішення набрал чинності і може бути виконане в примусовому порядку», - наголошується в повідомленні.

При цьому в банку підкреслили, що це рішення є першим на користь «Ощадбанку», отриманим за межами України.

«Сподіваємося, що це рішення суду також буде підтвердженням того, що борги державному банку необхідно повертати незалежно від того, де знаходяться боржники», - прокоментував подію голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.