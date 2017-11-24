Нацбанк відкликав валютну ліцензію у найбільшої мережі обмінників

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у фінансової компанії «Абсолют Фінанс», що об'єднує найбільшу мережу небанківських пунктів обміну валют.

Читайте такожНацбанк з початку року виявив понад 100 нелегальних обмінників

«Відповідне рішення прийнято в зв'язку з виявленими численними фактами порушень зазначеною фінустановою порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, у тому числі з організації захисту приміщень структурних підрозділів, в яких здійснюється обмін валют», - повідомляється на сайті НБУ.

Довідка УНІАН. Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» працює на ринку України з 2008 року, управляє найбільшою мережею пунктів готівкового обміну валют у складі понад 1,2 тис. відділень. Власниками компанії є громадяни України Оксана та Ілона Бродовські, Григорій Пронько.

З 12 жовтня Національний банк підвищив вимоги щодо організації захисту приміщень небанківських фінустанов, які мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій з переказу коштів та/або обміну валют.

Станом на 1 жовтня 2017 року ліцензії НБУ на проведення валютно-обмінних операцій були у 31 небанківської фінустанови і нацоператора поштового зв'язку «Укрпошта», а на ринку функціонували понад 3,5 тис.підрозділів небанківських фінустанов.