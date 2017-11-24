Порошенко анонсував нову програму макрофінансової допомоги від ЄС

Президент України Петро Порошенко анонсує запуск Євросоюзом нової програми макрофінансової допомоги для України на 2018-2019 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

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«Ми домовились про те, що наступного тижня Єврокомісія випустить комюніке про дуже амбітний проект макрофінансової допомоги (для України – УНІАН) на 2018-2019 роки, три транші, такий самий обсяг, причому починаємо працювати з січня місяця 2018 року», - заявив Порошенко.

За словами глави держави, програма макрофінансової допомоги буде мотивацією для України продовжувати реформи.

«У нас є домовленість не розголошувати цифри, але приблизно йдеться про ті самі обсяги, що і третій транш (чинної програми макрофінансової допомоги – УНІАН)», - зазначив він.

«У нас були дуже інтенсивні в ці дні переговори і вчора ввечері, і сьогодні, і вони завершилися цим результатом. Я вважаю його достатньо класним», - резюмував президент.

Як відомо, раніше голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв’ю «Європейській правді» заявив, що Україна втратить можливість отримати останній транш чинної програми макрофінансової допомоги від Євросоюзу у 600 млн євро, якщо найближчим часом не виконає низку вимог.

Мінгареллі пояснив, що лишилися чотири вимоги, які Україна не виконала: зняття заборони на експорт лісу-кругляка, запуск автоматичної перевірки е-декларацій, закон про кредитний реєстр НБУ і перевірка інформації про бенефіціарних власників компаній.

Посол ЄС наголосив, що для виконання цих умов існує крайній термін, «і він спливає у найближчі кілька днів».

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним із найбільших кредиторів та донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро - кредити, 1,4 млрд євро - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро.

У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 млн євро.

Однак виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.

Умову Євросоюзу про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги було озвучено в другій половині 2016 року. На думку європейської сторони, прагнення української влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісу та продажем деревини, не увінчалося успіхом. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольоване вивезення деревини триває, але держава не отримує від цього жодних прямих доходів. Більш того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що має серйозні екологічні наслідки для України.

У зв'язку з цим у ЄС пропонували скасувати заборону на експорт деревини як таку, що не виконала своєї прямої функції, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також виробити стратегію відновлення лісів. При цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.

На початку лютого 2017 року голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 млн євро і без прийняття закону про зняття експортної заборони - досить зареєструвати законопроект у парламенті.

У квітні 2017 року Євросоюз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.