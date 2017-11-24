Від криптовалюти біткойн відокремився Bitcoin Diamond

Сьогодні, 24 листопада, в мережі біткойна відбувся хардфорк Bitcoin Diamond, ініціаторами якого стала група анонімних розробників. Про це повідомляє ForkLog.

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У твіттері проекту з'явилося повідомлення про те, що хардфорк відбувся на блоці 495866 і нову криптовалюту вже підтримує 28 бірж, включаючи OKEx, CEX.com та інші порівняно невеликі та маловідомі торгові майданчики. Криптовалюта торгується під тікером BCD.

$BCD BORN !!! At Nov.24 GMT 9:20am !!!

Bitcoin Diamond ($BCD) successfully forked at block height 495866 and 28 global exchanges launched !! pic.twitter.com/6dpjLhmZeX — Bitcoin Diamond (@BitcoinDiamond_) 24 листопада 2017 р.

На сайті біржі OKEx 22 листопада був опублікований пост про прийдешнє додавання BCD в лістинг торгового майданчика і про нарахування нової криптовалюти згідно з балансом біткойна на гаманцях користувачів у співвідношенні 1:10 (1 BTC = 10 BCD), оскільки обсяг емісії Bitcoin Diamond в десять разів більший за максимальну пропозицію першої криптовалюти.

Особистості розробників Bitcoin Diamond невідомі, проте відомо, що їх всього троє: "EVEY", "007" та ще один чоловік, який не розкрив псевдонім.

Bitcoin Diamond не має сторінки на GitHub і раніше жоден торговий майданчик не добавляла ф'ючерси на новий форк.

За словами розробників, від першої криптовалюти Bitcoin Diamond відрізняється збільшеним в десять разів максимальним об'ємом емісії, розміром блоку в 8 Мб, а також іншим алгоритмом майнінгу (оптимізований X13; розрахований на GPU). Також на сайті проекту зазначено, що в Bitcoin Diamond реалізований захист від повторного відтворення та підтримка SegWit.

Розробники обіцяють незабаром опублікувати код на GitHub, але в офіційному Telegram-каналі активність майже відсутня.

В зв'язку з забороною ICO китайською владою, багато розробників розглядають створення форків біткойна в якості нової моделі залучення коштів, користуючись популярністю оригінального біткойна і бажанням його власників отримати відповідну кількість нових монет.

Тим часом на криптобіржі AEX курс Bitcoin Diamond досяг 0.014 BTC (трохи більше $110).

Нагадаємо, раніше в мережі біткойна відбувся хардфорк Bitcoin Gold.