Від криптовалюти біткойн відокремився Bitcoin Diamond

18:12, 24 листопада 2017
Фінанси
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Ініціаторами хардфорку стала група анонімних розробників.

Ілюстрація REUTERS

Сьогодні, 24 листопада, в мережі біткойна відбувся хардфорк Bitcoin Diamond, ініціаторами якого стала група анонімних розробників. Про це повідомляє ForkLog.

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У твіттері проекту з'явилося повідомлення про те, що хардфорк відбувся на блоці 495866 і нову криптовалюту вже підтримує 28 бірж, включаючи OKEx, CEX.com та інші порівняно невеликі та маловідомі торгові майданчики. Криптовалюта торгується під тікером BCD.

На сайті біржі OKEx 22 листопада був опублікований пост про прийдешнє додавання BCD в лістинг торгового майданчика і про нарахування нової криптовалюти згідно з балансом біткойна на гаманцях користувачів у співвідношенні 1:10 (1 BTC = 10 BCD), оскільки обсяг емісії Bitcoin Diamond в десять разів більший за максимальну пропозицію першої криптовалюти.

Особистості розробників Bitcoin Diamond невідомі, проте відомо, що їх всього троє: "EVEY", "007" та ще один чоловік, який не розкрив псевдонім.

Bitcoin Diamond не має сторінки на GitHub і раніше жоден торговий майданчик не добавляла ф'ючерси на новий форк.

За словами розробників, від першої криптовалюти Bitcoin Diamond відрізняється збільшеним в десять разів максимальним об'ємом емісії, розміром блоку в 8 Мб, а також іншим алгоритмом майнінгу (оптимізований X13; розрахований на GPU). Також на сайті проекту зазначено, що в Bitcoin Diamond реалізований захист від повторного відтворення та підтримка SegWit.

Розробники обіцяють незабаром опублікувати код на GitHub, але в офіційному Telegram-каналі активність майже відсутня.

В зв'язку з забороною ICO китайською владою, багато розробників розглядають створення форків біткойна в якості нової моделі залучення коштів, користуючись популярністю оригінального біткойна і бажанням його власників отримати відповідну кількість нових монет.

Тим часом на криптобіржі AEX курс Bitcoin Diamond досяг 0.014 BTC (трохи більше $110).

Нагадаємо, раніше в мережі біткойна відбувся хардфорк Bitcoin Gold.

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Теги: #вартість біткойна#Bitcoin Diamond