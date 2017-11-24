Євро на міжбанку досяг 32 гривень

У п'ятницю, 24 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,87/26,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,96/32,00 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,9136 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 636 угод на суму 380,48 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,90/26,92 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,92/31,94 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.