Курс української криптовалюти Karbowanec зріс до $2

Курс української криптовалюти Karbowanec зріс до позначки $2, але зараз відкотився до $1,79. Про це свідчать дані сайту Coinmarketcap, повідомляє Liga.net.

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Як повідомляє ITC, до кінця року Karbowanec додадуть на українську біржу kuna.io і в криптомати Cryptomat, що має полегшити купівлю валюти.

Karbowanec запустили 30 травня 2016 року. Криптовалюта заснована на протоколі CryptoNote без премайну. Зараз найвідомішою криптовалютою на цьому протоколі є Monero.