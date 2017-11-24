Курс української криптовалюти Karbowanec зріс до $2
20:24, 24 листопада 2017Фінанси
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Курс криптовалюти Karbowanec зріс до позначки $2, а потім знизився до $1,8.
Ілюстрація REUTERS
Курс української криптовалюти Karbowanec зріс до позначки $2, але зараз відкотився до $1,79. Про це свідчать дані сайту Coinmarketcap, повідомляє Liga.net.
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Як повідомляє ITC, до кінця року Karbowanec додадуть на українську біржу kuna.io і в криптомати Cryptomat, що має полегшити купівлю валюти.
Karbowanec запустили 30 травня 2016 року. Криптовалюта заснована на протоколі CryptoNote без премайну. Зараз найвідомішою криптовалютою на цьому протоколі є Monero.
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