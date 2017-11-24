Долар і євро біля психологічних позначок: Нацбанк опустив офіційну гривню
20:50, 24 листопада 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 27 листопада: 100 USD – 2691.3646 грн; 100 EUR – 3196.5337 грн; 10 RUR – 4.5981 грн
Гривня закрила міжбанк на рівні 26,90 за долар / фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2691.3646 (24 листопада – 2686.1440)
100 EUR – 3196.5337 (24 листопада – 3182.5434)
10 RUR – 4.5981 (24 листопада – 4.5947)
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,87/26,90 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,96/32,00 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.
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