Курс біткойна вперше перевищив $9 тисяч

Курс біткойна в черговий раз встановив рекорд і тепер пробив позначку в $9000, передає РБК.

На торгах у неділю вранці, 26 листопада, о 9:14 за київським часом курс біткойна досяг позначки $9043, притому що на відкритті біткойн коштував $8763. Таким чином, ріст склав $280.

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Встановивши рекорд, біткойн опустився до $8932. За даними на 12:43 за київським часом, один біткойн коштує $8965. Капіталізація біткойна при цьому складає $149 млрд.

Минулого тижня курс біткойна перевищив $8000 на тлі тестування системи продажу ф'ючерсів на Чиказькій біржі CME Group і очікування припливу на ринок інституціональних інвесторів.

Раніше УНІАН повідомляв, що курс української кріптовалюти Karbowanec зріс до позначки $2, але потім відкотився до $1,79.