Найпопулярніша у світі криптовалюта продовжує ставити рекорди

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) в неділю оновила історичний рекорд, сягнувши позначки у 9,495 тисячі доларів, у понеділок валюта на ранніх ранкових торгах наближалася до 10 тисяч, випливає з даних торгів.

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Сьогодні вранці біткойн на біржі Bitfinex зростав на 3,05% і торгувався в районі 9,6 тисячі доларів. При цьому раніше на торгах валюта піднімалася до позначки в 9,724 тисячі долара. На біржі OKCoin біткойн зростав на 3,61%, до 9,7 тисячі доларів, на Poloniex - на 2,58%, до 9,5 тисячі доларів, передає Прайм.

На думку аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, зростання вартості валюти було викликане великою увагою, яку надають криптовалюті інститути різного рівня - від виконавчих директорів найбільших фінансових компаній Уолл-стріт до невеликих венчурних компаній.

Капіталізація ринку криптовалют, за даними торгового майданчика Coinmarketcap.com у цілому станом ну ранок становила рекордні 303,2 мільярда доларів.

Перше місце за капіталізацією традиційно займає біткойн (BTC): вона оцінюється в 161,7 мільярда доларів (46,6% всього ринку криптовалют). На другому місці тримається Ethereum з капіталізацією 46,6 мільярда доларів. На третьому місці - Bitcoin Cash з капіталізацією 28,8 мільярда доларів. На четвертому місці криптовалюта Ripple - її капіталізація становить 9,7 мільярда доларів.