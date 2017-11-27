Вкладникам "Дельта Банку" відновлюють виплати
Для отримання виплат вкладникам потрібно до 9 січня 2018 року звернутися до відділення державного «Укргазбанку».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 27 листопада, відновлює гарантовані виплати вкладникам ліквідованого «Дельта Банку».
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Як повідомила прес-служба фонду, для отримання виплат вкладникам потрібно до 9 січня 2018 року звернутися до відділення державного «Укргазбанку».
Фонд нагадав, що виплати проводяться у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тис. грн.
Інформацію про подальші виплати фонд обіцяє повідомити додатково.
Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.
З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація, а з 8 жовтня 2015 року Фонд гарантування розпочав ліквідацію фінустанови.