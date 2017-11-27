Нацбанк внесе ряд змін до своїх нормативних актів

Національний банк України планує внести зміни до деяких своїх нормативно-правових актів для приведення їх у відповідність з останніми змінами законодавства.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на проект постанови, опублікований для громадського обговорення.

Як зазначається у повідомленні, проект передбачає зміни в ряд положень, включаючи положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті, про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті.

Також передбачені зміни до положення про порядок виконання банками документів на переказ, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів, в особливий період.

Крім того, зміни стосуються положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах і банківських металах та положення про електронні гроші в Україні.

За інформацією НБУ, зміни розроблені, зокрема, на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 березня прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», що дозволяє спрощений викуп мажоритарними власниками компаній акцій міноритаріїв, які володіють менш ніж 5% акцій компанії.