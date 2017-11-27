Гройсман прилетів до Грузії обговорити перспективи співпраці (фото)

Грузія входить у топ-20 перспективних ринків для українського експорту, і країни планують збільшити товарообіг до 1 млрд дол. на рік.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана під час зустрічі з очільником уряду Грузії Георгі Квірікашвілі.

Він зазначив, що, якщо у минулому році товарообіг між державами становив майже 500 млн дол, то за 7 місяців поточного року перевищив 345 млн дол.

«Зараз ми висуваємо завдання довести товарообіг до 1 млрд дол, - сказав Гройсман. - Серед перспективних напрямків співпраці - агросектор, туризм, енергетика".

Гройсман також зазначив, що одним з найбільш перспективних напрямків роботи є розвиток транзитного потенціалу двох держав. Він підкреслив, що поєднання географічних і транспортних можливостей Києва та Тбілісі може і має стати важливою складовою міжнародної ініціативи «Новий Шовковий шлях».

Очільник уряду Грузії підтримав українського прем'єра.

"Новий Шовковий шлях неможливий без України. У вас є вихід до Європейського Союзу, у нас - до Китай, з яким діє режим безмитної торгівлі", - сказав Квірікашвілі.

У цьому контексті Гройсман нагадав, що у вересні поточного року в Одесі підписано Меморандум про співпрацю між «Укрзалізницею», Грузинською залізницею і Азербайджанською залізницею, який сприятиме розвитку залізничних маршрутів через Кавказ у напрямку України і Євросоюзу і у зворотному напрямку.

«У нас є попередні домовленості про створення спільних транспортних структур, тарифну політику. Треба прискорювати цей процес. Упевнений, що наші переговори дадуть додатковий імпульс цьому процесу», - зазначив Гройсман.

Він також запропонував грузинській стороні продумати можливості залучення українських компаній до реалізації інфраструктурних проектів у рамках проекту «Нового Шовкового шляху».

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 27 листопада розпочав офіційний дводенний візит до Грузії. Очільник уряду проведе переговори з Президентом Грузії Георгі Маргвелашвілі, прем'єр-міністром Грузії Георгі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, візьме участь в економічному форумі «Один пояс - один шлях».