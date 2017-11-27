В Україні з грудня зростуть соцвиплати для людей з інвалідністю

Розмір близько 10 видів соціальних виплат для людей з інвалідністю зросте з 1 грудня 2017 року, повідомляється на сторінці прес-служби віце-прем'єр міністра України Павла Розенка в Facebook.

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«У зв'язку з тим, що з 1 грудня цього року відбудеться підвищення прожиткового мінімуму, зростуть і відповідні соціальні виплати людям з інвалідністю - це близько 10 видів виплат», - наводяться в повідомленні слова віце-прем'єра.

Згідно з повідомленням, Розенко додав, що з 1 грудня відбудеться підвищення соціальних допомог для всіх категорій громадян, розмір яких залежить від розміру прожиткового мінімуму.

«Хочу внести певну ясність щодо пенсій і соціальних виплат для людей з інвалідністю, тому що багато хто плутає ці терміни. Ми посилили пенсійне забезпечення інвалідів, і розмір пенсії інвалідам уже збільшено з 1 жовтня 2017 року. Тим, хто отримував 949 грн, пенсія зросла на 44% - до 1373 грн, іншим категоріям інвалідів підвищення відбулося в середньому на 11%. Але люди з інвалідністю отримують також соціальну допомогу, яка залежить, зокрема, від розміру прожиткового мінімуму», - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, наразі прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1312 грн.

Закон про пенсійну реформу був ухвалений Верховною Радою 3 жовтня і набув чинності 11 жовтня 2017 року. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України тепер розраховується за новою формулою.

В результаті перерахунку пенсії були підвищені для 10,2 млн пенсіонерів. Доплату до 200 грн отримали 4 млн 794,8 тис. осіб, доплату в розмірі від 200 до 500 грн - 2 млн 069,8 тис. осіб. Підвищення пенсій у розмірі від 500 грн до 1000 грн торкнулося 1 млн 291,6 тис. пенсіонерів, і ще 2 млн 082,6 тис. осіб отримали збільшені пенсії більш ніж на 1000 грн.